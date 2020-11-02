شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا والسقا وشيريهان أبو الحسن وأبو فى حفل زفاف درة بالجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة يسرا والإعلامية شيريهان أبو الحسن والنجم أحمد السقا والمطرب أبو والكاتبة نيفين سعدة وزوجها رجل الأعمال محمد فاروق فى حفل زفاف النجمة درة على المهندس المعمارى هانى سعد فى الجونة مساء اليوم الاثنين، الذى أقيم بمدينة الجونة.

وحرص على التواجد أيضا النجم آسر ياسين، والذى أشعل حفل الزفاف، حيث قام بالرقص على نغمات أغنية "مليونير" من مسلسله الشهير "بـ 100 وش".

وفى أول اليوم احتفلت درة بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى وأطلّت بفستان أنيق والتقطت الصور وشاركت جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله فى الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

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ثم بدأ حفل الزفاف ودخلت درة حقل الزفاف على أغنية "طلى بالأبيض" لماجدة الرومى، وخلال رقصتها الرومانسية على أنغام أغنية "خدنى بين إيديك" بكت درة ولم تستطع تمالك دموعها من الفرحة، ثم اشتعل حفل الزفاف ورقص النجم آسر ياسين مع الزوجين على أغنية مليونير ورقصت بشرى مع العروس.



حفل زفاف درة (1)



حفل زفاف درة (2)