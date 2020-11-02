شكرا لقرائتكم خبر عن درة ترقص على قلبى عشقها برفقة آسر ياسين وخالد الصاوى وغادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقصت النجمة درة في حفل زفافها وزوجها المهندس المعمارى هانى سعد، على أغنية قلبى عشقها لراغب علامة مع كل من خالد الصاوى وآسر ياسين وغادة عادل وسط فرحة كبيرة من قبل الحضور.

وكانت درة شاركت جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

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من جانب آخر توافد الفنانين على حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، حيث حرص كل من الفنانين أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، على التواجد منذ اللحظات الأولى لتهنئة العروسين ومشاركتهم لحظات زفافهما.

واحتفلت درة، اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وأطلّت درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.