شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيط حرير" .. الحلقة الأولى مبشرة وتكشف عن بداية صراعات مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة on، الحلقة الأولى من مسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مى عز الدين، من انتاج شركة سينرجى، حيث لاقت الحلقة ردود أفعال مبشرة على السوشيال ميديا ، كما كشفت عن الشخصيات الرئيسية للعمل، وتتمثل في "مسك" – مى عز الدين، ووالدتها حنان سليمان، والتي تبحث عن عمل في إحدى الشركات الكبيرة، وهو ما أبرزته الحلقة الأولى ، كما أوضحت الحلقة الخلافات الاسرية بين نيقولا معوض ووالدته سوسن بدر، وزوجته مى سليم، خاصة أن هناك خلاف أسرى بينهما، لاسيما ان شركته الخاصة تعرضت لخسارة مالية عرضته لافلاس، وهو ما كشفه مخرج العمل أن مسك قامت بشراء الأسهم الكبيرة في تلك الشركة.

وفى اللحظات الأخيرة، نجد مخرج العمل يعطى مؤشر عن طريق الفلاش باك، أن مى عز الدين عندما كانت ترغب في العمل في إحدى الشركات الكبيرة، قابلت نيقولا معوض، وهو صاحب تلك الشركة، لتنتهى الحلقة على إثارة وتشويق.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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