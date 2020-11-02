شكرا لقرائتكم خبر عن عروستا الجونة فى 2020.. رقصة درة وبشرى وخالد الصاوى على أغنية "حلو المكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو جديد رقصت النجمة درة في حفل زفافها مع بشرى وخالد الصاوى، على أنغام أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسنى، وسط تواجد عدد من النجوم الحاضرين أبرزهم شريف رمزى، وعلقت بشرى عبر حسابها بموقع إنستجرام: "ألف مبروك لدرة وهانى".

وكانت درة شاركت صورا من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".





وتوافد عدد من الفنانين على حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، حيث حرص كل من أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، على التواجد منذ اللحظات الأولى لتهنئة العروسين ومشاركتهم لحظات زفافهما.

Advertisements

وتحتفل درة، اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وأطّلت درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.