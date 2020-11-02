شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات جديدة من حفل زفاف درة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت حسابات محبى النجمة درة عبر إنستجرام فيديوهات لحفل زفاف بعد عقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد فى مدينة الجونة، حيث ظهرت درة بفستان الزفاف في حفل عائلى وعدد من الفنانين.

وشاركت الفنانة درة جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

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من جانب آخر توافد الفنانون على حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، حيث حرص كل من الفنانين أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، على التواجد منذ اللحظات الأولى لتهنئة العروسين ومشاركتهم لحظات زفافهما.

واحتفلت درة، اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وتطل درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.