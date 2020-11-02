شكرا لقرائتكم خبر عن كايرو ستيبس يتألق خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية بمشاركة علي الهلباوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، فريق كايرو ستيبس أولى فقرات ثاني أيام مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ29، بموسيقي "جاردن سيتي" والتي تفاعل الجمهور الحاضر معهم، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

وواصل فريق كايرو ستيبس تقديم باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة والمميزة التي قدمها خلال مشواره منها، بكرة، صعيدي، انفراج، عنبر، رقصة النيل، سيوة، كما شاركهم في بالغناء علي الهلباوي بأغنية أرابيسكان، واختتم فقرتهم بوسيقي رقصة من الخليج، التي نالت إعجاب الجمهور الحاضر .

وحرص علي حضور ثاني أيام مهرجان الموسيقي العربية كل من، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومجدي صابر رئيس الأوبرا، دكتورة جيهان مرسي والفنان محسن منصور وزوجة الفنان حمادة هلال.

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جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة احمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى، أمجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحى، أحمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعى، ولاء طلبه، أحمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، اشرف وليد، كنزي، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، ايه عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.

إلى جانب 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الأكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدي.

كما تشارك 8 فرق موسيقية هى فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، فرقة أوبرا الإسكندريه للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام الى جانب 24 منتخب من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب، المايسترو احمد عامر، المايسترو محمد الموجى، المايسترو صلاح غباشي، المايسترو ايهاب عبدالغفار، المايسترو فاروق البابلي، المايسترو مصطفى حلمي، المايسترو عادل عايش والمايسترو هانى فرحات.