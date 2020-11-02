شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يرقص مع درة وزوجها بحفل زفافهما فى الجونة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط أجواء الفرحة والبهجة رقصت النجمة درة في حفل زفافها وزوجها المهندس المعمارى هانى سعد، مع النجم خالد الصاوى على مهرجان "إخواتى" وسط تفاعل الحضور.

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وكانت درة شاركت جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

من جانب آخر توافد الفنانين على حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، حيث حرص كل من الفنانين أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، على التواجد منذ اللحظات الأولى لتهنئة العروسين ومشاركتهم لحظات زفافهما.

واحتفلت درة، اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وأطلّت درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.