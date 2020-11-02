شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة درة والمهندس هانى سعد مع آسر ياسين على أغنية مليونير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في فيديو مبهج، رقصت النجمة درة في حفل زفافها وزوجها المهندس المعمارى هانى سعد، والفنان آسر ياسين على انغام أغنية مليونير مليونير بمسلسل ميت وش وسط تفاعل الحاضرين.

وكانت درة جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".





من جانب أخر توافد الفنانين على حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، حيث حرص كل من الفنانين أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، على التواجد منذ اللحظات الأولى لتهنئة العروسين ومشاركتهم لحظات زفافهما.

Advertisements

وتحتفل درة، اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وتطل درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.