شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكرى عن هجومها على ممثلى بـ100 وش: حذفت البوست وقفلت فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المخرجة كاملة أبو ذكرى إن الغرور أحد أسباب ضياع موهبة الفنان، وهو ما حدث مع بعض ممثلى مسلسل "بـ 100 وش". وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أخشى على مجموعة ممثلى بـ 100 وش من الغرور، وهو أحد قلقى عليهم من ضياع موهبتهم وعزوف المنتجين والمخرجين عنهم، فكلنا فى النهاية نجتهد لتقديم فن ورسالة لإسعاد الناس وإضافة البهجة على وجوههم".

وعن نشر الفنان محمد رمضان صورة لسيارته الجديدة، قالت: "لم أعمل مع فنان مغرور وعندما أشعر بأن هناك فنانا يسعى للتعالى علىّ بوقفه عند حده، واشتغلت كثيرا مع عمالقة الفن أمثال عادل أمام وأحمد زكى وغيرهم ولم أغضب من أحد منهم".

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وأكدت كاملة أبو ذكرى: "أغلقت حسابى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد هجومى على ممثلى بـ 100 وش بعد حذف البوست الذى قمت بنشره".

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكرى قالت إن بعض الممثلين الذين شاركوا فى مسلسل "بـ100 وش" أصابهم الغرور.

وكتبت كاملة أبو ذكرى منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قالت فيه: عرفت وًسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش بعد النجاح الكبير للمسلسل شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم".