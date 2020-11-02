كاملة أبو ذكرى: "حذفت بوست هجوم (بـ 100 وش).. ولن أعمل مع فنان مغرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت المخرجة كاملة أبو ذكرى، إن الغرور يعد أحد أسباب ضياع موهبة الممثل، وهو ما حدث مع بعض ممثلي مسلسل"بـ 100 وش"، مضيفة:"عندما أشعر بأن هناك فنانًا يسعى للتعالي عليا بوقفه عند حده" .

وتابعت كاملة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن": "أخشى على مجموعة ممثلي بـ 100 وش من الغرور، وهو أحد أسباب قلقي عليهم من ضياع موهبتهم وعزوف المنتجين والمخرجين عنهم، فكلنا في النهاية نجتهد لتقديم فن ورسالة لإسعاد الناس وإضافة البهجة على وجوههم".

وأوضحت: "أغلقت حسابي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بعد هجومي على ممثلي بـ 100 وش بعد حذف البوست الذي قمت بنشره".

وأضافت: "لن أعمل مع فنان مغرور، وعندما أشعر بأن هناك فنانًا يسعى للتعالي علىّ بوقفه عند حده، واشتغلت كثيرًا مع عمالقة الفن أمثال عادل إمام وأحمد زكي وغيرهم، ولم أغضب من أحد منهم".

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وكانت المخرجة كاملة أبو ذكرى ، قد كتبت عبر حسابها على"فيسبوك"، قائلة :"عرفت وًسمعت وإتأكدت، إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت: "عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه .. إنتم مين أصلاً، كلنا مين أصلاً، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".