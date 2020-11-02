فيديو..درة ترقص مع آسر ياسين في حفل زفافها على أغنية "مليونير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان آسر ياسين، على حضور حفل زفاف الفنانة التونسية درة زروق، على المهندس هاني سعد، والذي يقام حاليًا في أحد فنادق الجونة.

وانتشر مقطع الفيديو، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من حفل زفافها وهي ترقص مع آسر ياسين على أغنية "مليونير" التي قُدمت بمسلسل "بـ100 وش".

وكانت "درة"، قد نشرت صورا عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من عقد القران وعلقت: "ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان، الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصالحات".

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وأضافت :" تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وتحتفل الفنانة التونسية درة اليوم الاثنين بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، في مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وفرضت دُرة خلال الفترة الماضية حالة من السرية على خبر زفافها الذي انتشر قبل أيام ونفته مؤكدة أنها ستعلن ذلك عندما تريد.

وفي شهر يناير الماضي انتشرت الشائعات حول علاقة هاني سعد بدرة بعد ظهوره في عيد ميلادها، حيث وجه لها رسالة رومانسية عبر موقع إنستجرام قال فيها: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش".