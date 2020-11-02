رقص دُرة في حفل زفافها على "قدام مرايتها" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تحتفل الفنانة التونسية درة زروق، مساء اليوم الاثنين، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وتداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة دُرة وهي ترقص مع عريسها على أنغام أغنية "قدام مرايتها" للهضبة عمرو دياب.

وفي أول تعليق لها بعد عقد قرانها مساء اليوم الاثنين، كتبت دُرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

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وفرضت دُرة، خلال الفترة الماضية حالة من السرية على خبر زفافها الذي انتشر قبل أيام ونفته آنذاك، مؤكدة أنها ستعلن ذلك عندما تريد.

زوج دُرة هاني سعد وهو مهندس معماري ورجل أعمال مصري، درس الهندسة المعمارية في جامعة مصر الدولية، ولديه شقيقان وهو أكبرهما، ويمتلك شركة معمارية منذ عام 2003 تحمل اسم Hany Saad innovations للبناء والتصميم والتخطيط والديكور، وسبق له الزواج مرة واحدة ولديه ابن وابنة من تلك الزيجة التي لم يُكتب لها الاستمرار.

دُرة هي فنانة تونسية، من مواليد 13 يناير 1980، حاصلة على ليسانس الحقوق ثم ماجستير في العلوم السياسية، وبدأت مشوارها الفني في مصر عام 2007 بعدما نجحت في الانضمام لفريق عمل فيلم "هي فوضى" للنجم الراحل خالد صالح، ولمع اسمها في غضون سنوات قليلة أصبحت نجمة مشهورة، وآخر أعمالها الجزء الثاني من المسلسل السوري "الحرملك" 2020.