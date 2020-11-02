نصيحة رانيا يوسف لـ دُرة بعد عقد قرانها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة للفنانة التونسية دُرة زروق، بمناسبة احتفالها بعقد قرانها على رجل الأعمال المهندس المعماري هاني سعد.

وقالت رانيا، في مداخلة لبرنامج "ET بالعربي": "بقول لدُرة ربنا يسعدك ويهنيكي ويرزقك بالذرية الصالحة، وأنصحها بالصبر وأنها تحاول تنجح حياتها وزواجها".

وحول إمكانية زواج رانيا يوسف مجددا، قالت: "لا خلاص الناس فرحت بيّا 3 مرات قبل كده، أنا تمام كده، وأنا أكتر وقت فرحانة فيه الأيام دي ومن غير جواز الحمد لله".

واحتفلت الفنانة التونسية درة زروق، مساء اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وفرضت دُرة، خلال الفترة الماضية حالة من السرية على خبر زفافها الذي انتشر قبل أيام ونفته آنذاك، مؤكدة أنها ستعلن ذلك عندما تريد.