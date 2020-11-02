10 معلومات عن هاني سعد زوج دُرة.. مليونير سبق له الزواج وصديق أمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تحتفل الفنانة التونسية درة زروق، مساء اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وفرضت دُرة، خلال الفترة الماضية حالة من السرية على خبر زفافها الذي انتشر قبل أيام ونفته آنذاك، مؤكدة أنها ستعلن ذلك عندما تريد.

ويرصد لكم "الخليج 365" في السطور التالية بعض المعلومات المتوفرة عن هاني سعد زوج دُرة:

- هو مهندس معماري ورجل أعمال مصري.

- درس الهندسة المعمارية في جامعة مصر الدولية.

- لديه شقيقان وهو أكبرهما.

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- يمتلك شركة معمارية منذ عام 2003 تحمل اسم Hany Saad innovations للبناء والتصميم والتخطيط والديكور.

- أنجزت الشركة أكثر من 800 مشروع في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، والتي تتنوع بين الفيلات السكنية الخاصة والمشاريع التجارية والنوادي والفنادق ومراكز التسوق والمباني الإدارية والمجمعات السكنية، وتبلغ قيمة تلك المشروعات نحو 97 مليون دولار.

- يعمل في شركته أكثر من 500 موظف.

- سبق له الزواج مرة واحدة ولديه ابن وابنة من تلك الزيجة التي لم يُكتب لها الاستمرار.

- تربطه علاقات صداقة بعدد كبير من النجوم في الوسط الفني، منهم أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، وأمير كرارة الذي ينشر له صور معه باستمرار ويتبادلان الإعجابات والتعليقات.

- يمتلك متابعين عبر موقع "إنستجرام" يبلغ عددهم نحو 96 ألف متابع.

- يحب التصوير واقتناء الدراجات والسيارات والسفر.