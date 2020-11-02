لطيفة تهنئ درة على زفافها: "كان المفروض نكون معاكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة لطيفة، على تهنئة الفنانة درة زروق، بعقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد.

ونشرت لطيفة، صورة لدرة مع عريسها، عبر حسابها على تويتر، وعلقت : "حبيبتي ربي يسعدكم ويهنيكم .. الله غالب، كان المفروض نكون معاكي.. لكن قدر الله وما شاء فعل.. ألف مبروك".

واحتفلت درة، مساء اليوم الإثنين، بعقد قرانها، وعلقت عبر تويتر : "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر .. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجداني.