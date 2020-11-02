أول تعليق من دُرة بعد عقد قرانها على هاني سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في أول تعليق لها على عقد قرانها الذي احتفلت به اليوم الاثنين، قالت الفنانة التونسية دُرة إن القدر جمعها بالإنسان الذي اختاره قلبها.

ونشرت "درة" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا من عقد القران وعلقت: "ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان، الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصالحات.

وأضافت: "تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

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وتحتفل الفنانة التونسية درة اليوم الاثنين بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، في مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وفرضت دُرة خلال الفترة الماضية حالة من السرية على خبر زفافها الذي انتشر قبل أيام ونفته مؤكدة أنها ستعلن ذلك عندما تريد.

وفي شهر يناير الماضي انتشرت الشائعات حول علاقة هاني سعد بدرة بعد ظهوره في عيد ميلادها، حيث وجه لها رسالة رومانسية عبر موقع إنستجرام قال فيها: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش".