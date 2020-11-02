درة وهاني سعد وآسر ياسين يرقصون على أنغام "مليونير"

تحتفل اليوم الأثنين، الفنانة التونسية درة بحفل زفافها على رجل الأعمال الشهير هاني سعد، وسط حضور الأقارب وعدد من نجوم الفن المقربين،

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو من داخل حفل الزفاف ، وتظهر "درة" وهي ترقص على أنغام أغنية

"مليونير" من مسلسل ب 100 وش، ويرافقها زوجها هاني سعد، والنجم آسر ياسين، وسط تفاعل الحاضرين.

شاهد الفيديو ..

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وحرص عدد من الفنانين علي التواجد منذ اللحظات الاولي في حفل زفاف النجمة التونسية

درة على المهندس المعمارى هانى سعد، لتهنئة العروسين ومشاركتهم لحظات زفافهما ، ومنهم الفنان أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن.

احتفلت درة، اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وتطل درة بفستان أبيض جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.