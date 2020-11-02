تحتفل اليوم الأثنين، الفنانة التونسية درة بحفل زفافها على رجل الأعمال الشهير هاني سعد، وسط حضور الأقارب وعدد من نجوم الفن المقربين،
وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو من داخل حفل الزفاف ، وتظهر "درة" وهي ترقص على أنغام أغنية"مليونير" من مسلسل ب 100 وش، ويرافقها زوجها هاني سعد، والنجم آسر ياسين، وسط تفاعل الحاضرين.
شاهد الفيديو ..
وحرص عدد من الفنانين علي التواجد منذ اللحظات الاولي في حفل زفاف النجمة التونسيةدرة على المهندس المعمارى هانى سعد، لتهنئة العروسين ومشاركتهم لحظات زفافهما ، ومنهم الفنان أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن.
احتفلت درة، اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وتطل درة بفستان أبيض جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.
كانت هذه تفاصيل خبر درة وهاني سعد وآسر ياسين يرقصون على أنغام "مليونير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.