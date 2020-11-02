بحضور نجوم الفن .. درة تحتفل بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد

تحتفل النجمة درة بحفل زفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد بأحد الفنادق بمنطقة الجونة بالغردقة وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من نجوم الفن . نجوم الفن . وظهرت "درة" في فيديو تداوله بعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترقص رقصتها الرومانسية على أنغام Advertisements أغنية "خدنى بين إيديك" للفنان حميد الشاعري. أغنية "خدنى بين إيديك" للفنان حميد الشاعري. https://www.instagram.com/p/CHGSBr_hqDG/?igshid=19wnpqewhqlx7 وحضر حفل زفاف النجمة درة على رجل الأعمال هانى سعد، النجم أحمد السقا، شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، آسر ياسين، الإعلامية شريهان أبو الحسن.

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