مفاجآت سارة لنجمات الفن في مهرجان الجونة

يتصدر مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعةلعام 2020، الذى اختتم فعالياته قبل يومين فى مدينة الجونة ، التريند العالمي على جميع مواقع التواصل الإجتماعي ، حتى الآن والسبب لم يكن فقط في اللحظات التنافسية له بل كانت أيضاً في المفاجآت التي كشفتها نجمات الفن علي هامش فعالياته.

ففي البداية كانت الرسالةَ احتفالاً بالحياة، وإصرارًا لإشراقة نور من ظلال

جائحة عالمية أظلمتْ معظمَ مهرجانات العالم ومؤتمراته، وشتّتت الجموع وكرّست العزلة والنفور والشعور بالعدمية ، ورفع شعار "سينما من أجل الإنسانية" .

واستضاف المهرجان أكثر من ستين فيلمًا، من أكثر من أربعين دولة ضمن مسابقات وبرامج فنية وفكرية متنوّعة ، وتلك رسالةٌ أخرى قدمها المهرجان للعالم.

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وفي حفل الختام احتفلت الفنانة بشرى بخطوبتها على سالم هيكل مدير عام مبيعات بيجو مصر، وكان إعلان الخطوبة لحظة الختام وسط مفاجاة تعرضت لها بشرى أدت إلى بكائها عندما رأت خطيبها يقوم بتلبسها الدبلة.

وفي اليوم الثالث من الختام تحتفل الممثلة التونسية درة بزفافها على مهندس الديكور هاني سعد، في مدينة الجونة.

وحرصت درة على أن تتواجد مبكرًا لتشرف على التحضيرات النهائية للحفل المقرر ان يحضره مجموعة كبيرة من النجوم الذين تواجدوا في مهرجان الجونة السينمائي.