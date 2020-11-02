السقا وشريف رمزى و ريهام أيمن أول الحاضرين بحفل زفاف درة

حرص عدد من الفنانين علي التواجد منذ اللحظات الاولي في حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، لتهنئة العروسين ومشاركتهم لحظات زفافهما ، ومنهم الفنان أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن.

احتفلت درة، اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وتطل درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

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يذكر أن هاني سعد مهندس

ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص في مجال الهندسة المعمارية؛ ليصبح أحد أهم الأسماء اللامعة محليًا وعالميًا، إذ أثبت جدارة وكفاءة واسعة في تنفيذ مشروعات هامة وكبرى منحته شهرة في مجاله، حتى اتخذه جيل الشباب كقدوة لقصة نجاح عصامية، حققها عبر مشوار ليس بهين.