شاهد نصيحة رانيا يوسف لدرة بعد زفافها

حرصت النجمة رانيا يوسف ، علي تهنئة الفنانة التونسية درة التي احتفلت اليوم بعقد قرانها على المهندس هاني سعد. ومن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ET بالعربي، هنأت رانيا يوسف العروس قائلة "بقولها ألف ألف مبروك وربنا يسعدك ويهنيكي ويرزقك بالذرية الصالحة". ألف مبروك وربنا يسعدك ويهنيكي ويرزقك بالذرية الصالحة". Advertisements ووجهت رانيا النصيحة لدرة وقالت "أنصحها بالصبر وإنها تحاول تنجح حياتها وزواجها". يذكر أن هاني سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص في مجال الهندسة المعمارية، ليصبح أحد أهم الأسماء اللامعة محليًا وعالميًا، إذ أثبت جدارة وكفاءة واسعة في تنفيذ مشروعات هامة وكبرى منحته شهرة في مجاله، حتى اتخذه جيل الشباب كقدوة لقصة نجاح عصامية، حققها عبر مشوار ليس بهين. من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص في مجال الهندسة المعمارية، ليصبح أحد أهم الأسماء اللامعة محليًا وعالميًا، إذ أثبت جدارة وكفاءة واسعة في تنفيذ مشروعات هامة وكبرى منحته شهرة في مجاله، حتى اتخذه جيل الشباب كقدوة لقصة نجاح عصامية، حققها عبر مشوار ليس بهين.

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