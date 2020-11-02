شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف درة على المهندس هانى سعد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل حفل زفاف النجمة درة على المهندس المعمارى هانى سعد في الجونة، وأطلت درة بفستان من تصميم زهير مراد، فى حفل اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

وشاركت الفنانة درة جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

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