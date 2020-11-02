شكرا لقرائتكم خبر عن شادية فى صورة نادرة مع شقيقها أثناء تواجدها بأمريكا منذ 41 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على انستجرام، عن صورة جديدة نادرة لدلوعة السينما المصرية، مع شقيقها طاهر شاكر، منذ 41 عاما وتحديدا منذ عام 1979، وذلك أثناء تواجدهما فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وقبل سنوات قليلة من اعتزالها الفن.



شادية مع شقيقها طاهر

واعتاد محبو النجمة شادية الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر من قبل للفنانة الراحلة، وكان آخر هذه الصور من كواليس تصوير فيلم "بنت الجيران" الذى تم عرضه لأول مرة فى دور السينما يوم 5 أبريل من عام 1954، وشاركت فى بطولته مع النجوم فؤاد المهندس وعمر الحريرى وزهرة العلا وكيتى، وغيرهم من نجوم التمثيل فى تلك الفترة.

وكان من ضمن هذه الصور أيضا، صورة جمعتها مع الفنان الكبير محمود ياسين، تعود لنحو 46 عاما، من كواليس تسجيل المسلسل الإذاعى "سنة أولى حب" الذى أذيع فى موسم دراما رمضان الإذاعى عام 1974 عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط.