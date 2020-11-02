شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون درة بعقد قرانها: ربنا يهنيكى ويسعدك "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنانة درة بعد عقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد اليوم في الجونة، حيث كتب حسن الرداد: "ألف مبروك للأصدقاء هانى سعد ودرة على الزواج السعيد ربنا يبارك لكم إن شاء الله"، وقالت نسرين إمام: "كان نفسى أكون معاكى حبيبتى بس غصب عنى ألف مليون مبروك حبايبى ربنا يسعدكوا ويبارك يا رب"، أما نادية الجندى فهنأتها قائلة: "ألف مبروك حبيبتى ربنا يسعدكم يا رب"، وقالت هند صبرى: "ألف مبروك درة وهانى الله يسعدكم ويهنيكم"، وكتبت ريهام أيمن: "ألف مبروك لحبيبتى درة وهانى ربنا يهنيكوا ويسعدكوا دائما يا رب"، كما هنأتها مى كساب قائلة: "مبروك يا حبيبتى ربنا يسعد قلوبكم".

واحتفلت الفنانة درة اليوم، الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وأطلت النجمة التونيسة بفستان من تصميم زهير مراد، فى حفل اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

يذكر أن هانى سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص فى مجال الهندسة المعمارية، وشاركت الفنانة درة جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".



حسن الرداد



ريم العدل



حسن الرداد

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ريم العدل



ريهام أيمن



مى كساب



نادية الجندى



نسرين إمام