شكرا لقرائتكم خبر عن نجل سامى العدل: والدى كان بياخذنى فى حضنه سواء كنت صح أو غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج خالد العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل الذى يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاده، إنه متأثر بشخصية والده فى العديد من الأمور أبرزها، أنه يحاول أن يكون سعيداً دائماً ويسعى لتقديم حياة مليئة بالضحك مع كل من حوله سواء هو أو اخوته ووالدته وكل عائلة سامى العدل.

وأضاف نجل سامى العدل لـ"الخليج 365": :"عمرى ما وصلت لدرجة زعل مع والدى لأنه كان شخص دبلوماسي لو فيه اختلافات بوجهات النظر، بنقعد ناخد رأى بعض في جميع الأمور، وفي النهاية كان يقنعى برأيه هو، وكان دائماً يتعامل معى بشكل احترافي، كما أنه كان دائماً ما ياخذنى فى حضنه سواء كنت صح أو غلط، وأتمنى أكون كده مع ابنى في يوم من الأيام".

وكشف خالد العدل أن أكثر ما كان يسعد والده الراحل هو نجاحه فى مراحل حياته التعليمية ، و"عندما بدأت أيضا فى التدريب على الإخراج بآخر سنوات الجامعة ويرى نجاحى بصفتى أصغر أولاده، كنت أشعر بسعادته ".

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وتابع خالد سامى العدل أن والده كان ملقب بـ"الخال" في الوسط الفني لأن يحل مشكلات الفنانين، مختتماً حديثه قائلاً:"فى النهاية حابب أقول الله يرحم سامي العدل سايب علامه كبيره جو كل واحد عرفه مش ابنه بس، والبركة في أعمامي ووقفوهم جنبي لن أنساه".