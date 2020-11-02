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فيديو جديد من حفل زفاف الفنانة درة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول محبو النجمة درة مقطع فيديو عبر إنستجرام وهى بفستان الزفاف بعد عقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، واطلت درة بفستان كتب الكتاب من تصميم زهير مراد، فى حفل اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه

وشاركت الفنانة درة جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

 

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