شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يحسم الجدل بشأن السيدة المتوفاة: أقسم بالله دى أختى الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة الجدل الذى صاحب وفاة شقيقته الكبرى، حيث اختلط الأمر على الجمهور المتابع لحالة الوفاة التي حدثت أمس، وقال البعض إن السيدة المتوفاة، والتي حضر جنازتها عبد الباسط حمودة بملابس رياضية صفراء، هي جارته وليست شقيقته.

من جانبه تواصل ”الخليج 365”، مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والذى أكد أن السيدة المتوفاة هي شقيقته الكبرى بالفعل، وعلق أيضًا من خلال فيديو ينشره الخليج 365، قال فيه: "دى أختى الكبيرة أقسم بالله دى أختى الكبيرة، والله العظيم دى أختى الكبيرة، أختى أنا الكبيرة، هو أنا هعمل نشرة، أقسم بالله العظيم دى أختى الكبيرة، اللى عمال يكتب لأ، في إيه، بقول أقسملكم بالله دى أختى الكبيرة، والله العظيم دى أختى الكبيرة".

كان المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة قد شيع جثمان شقيقته الكبرى ظهر أمس الأحد، وتلقى التعازى فيها بالمقابر خلال تشييع الجثمان.