شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: مدحت العدل مؤلف وهانى خليفة مخرجاً لمسلسل نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365"، أن هانى خليفة وقع بشكل رسمي ليكون مخرجاً لمسلسل النجمة نيللى كريم، المقررعرضه في رمضان المقبل، مشيراً إلى أن مدحت العدل كاتباً للعمل، الذى تدورأحداثه في إطار اجتماعى تشويقى

واوضج العدل، أن الشركة بالاتفاق مع المخرج هانى خليفة، يعقدان جلسات عمل مكثفة حالياً، للاستقرارعلى الشكل المبدئى للمسلسل، بالإضافة إلى التفاصيل الرئيسية للشخصيات بناءً على القصة والسيناريو، فضلا عن ترشيح الأسماء المقرر أن تشارك في المسلسل، حتى يتثنى للشركة إبرام التعاقدات معهم .

يشارإلى أن نيللى كريم حققت نجاحااً كبيراً بمسلسل "بـ 100 وش"، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولة العمل كل من آسر ياسين، اسلام إبراهيم، دنيا ماهر، مصطفى درويش، رشدى الشامى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كالة أبو ذكرى.

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نيللى كريم تصور حالياً فيلمها الجديد "العميل صفر"، مع النجم أكرم حسنى، ويشارك في بطولة الفيلم لبلبة، محمد علاء، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى.