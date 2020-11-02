شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية تامر حسنى "فجأة افترقنا" تتخطى 9 مليون مشاهدة فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "فجأة افترقنا" الذى طرحها النجم تامر حسنى من حوالى 10 أيام حاجز 9 مليون مشاهدة، وهى من كلمات الشاعرمحمد عاطف وألحان تامرعلى وتوزيع يحيى يوسف، حيث طرح تامرحسنى قبل أيام كليب أغنية "مبطلناش إحساس"، وتأتى تلك الأغانى ضمن أحدث ألبومات تامر حسنى "خليك فولاذى".

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ويحقق النجم تامر حسنى نجاحاً كبيراً طوال الفترة الأخيرة من خلال أغاني أحدث ألبوماته الغنائية "خليك فولاذى"، وذلك بعدما طرح أول أمس رابع أغنية له، والتي حملت اسم "بألف سلامة"، والتي تمكنت مثل أغاني ألبومه الأخير من الوصول لأرقام مميزة على مستوي المشاهدة في وقت قصير، حيث اقتربت الأغنية من 2 مليون مشاهدة بعدما تخطت الأغنية مليون و600 ألف مشاهدة.

بالإضافة إلى احتلال الأغنية التريند على مستوى مصر منذ طرحها، كما حققت الاغنية خلال ساعات المركز الـ33 عالمياً.

ورغم كل ما سبق فإن تامر حسنى أعلن لمتابعيه بأنه قرر حذف الأغنية بكل مشاهداتها وطرحها مرة أخري، بسبب مشكلة تقنية وصفها بالمحسوسة لبعض الناس، وأعلن ذلك عبر حسابه بفيس بوك