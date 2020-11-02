شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يعتذر عن فيديو غير لائق للزميل عمرو صحصاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصا من مؤسسة الخليج 365 على المعايير المهنية والأخلاقية، يتقدم الخليج 365 باعتذار عن نشر فيديو غير لائق للزميل عمرو صحصاح، احتوى على جمل وعبارات غير لائقة عن النجوم المشاركين في مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة التي اختتمت يوم الجمعة الماضى، كما تم حذف الفيديو من على موقع الخليج 365، وجميع منصات السوشيال ميديا التابعة للموقع.

ويؤكد ”الخليج 365” حرصه الدائم على حفظ قيم وأخلاق المجتمع المصرى، مشدداً على أن ما احتواه الفيديو ـ قبل أن يتم حذفه ـ لم يكن مقصودا فيه الإساءة أو إهانة أي شخص أو مؤسسة فنية، لذا لزم الاعتذار والتوضيح.

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