شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر لوبيز تتنكر فى زى مادونا احتفالا بالهالوين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أنها نجمة بوب كبيرة في حد ذاتها لكن جينيفر لوبيز قررت الإشادة بأحد أكبر فنانيها المفضلين وقررت حيث كانت ترتدي زي مادونا في عيد الهالوين، واختارت جي لو زي نجمة البوب في كليب اغنيتها Madge's Like A Virgin، وهو فستان أبيض يوحي كأنها عروس، بينما كان خطيب لوبيز، أليكس رودريجيز يرتدي زي المغني العالمي بروس سبرينجستين.



جينيفر لوبيز تحتفل بالهالوين (1)



جينيفر لوبيز تحتفل بالهالوين (2)



جينيفر لوبيز تحتفل بالهالوين (3)



جينيفر لوبيز تحتفل بالهالوين (4)

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مادونا

بذلت جينيفر لوبيز جهدًا لتشجيع الناخبين على التصويت في الانتخابات الامريكية، عندما ظهرت برفقة خطيبها أليكس رودريجيز 45 عامًا ، لتناول العشاء في ويست هوليود.

وحملت النجمة البالغ من العمر 51 عامًا حقيبة من الجلد الأبيض ماركة Gucci مطرزة على الجزء الأمامي منها، بكلمة " Vote".."صوت".

تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز في أحدث ظهور لها حينما شوهدت مؤخرا مع خطيبها أليكس رودريجيز في لوس أنجلوس هذا الأسبوع، حيث ظهرت في إطلالة أنيقة أثناء مغادرتها موعد عشاء رومانسي مع أليكس، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخطفت جينيفر لوبيز الأضواء في ويست هوليود أمس الأربعاء، حيث ارتدت تنورة جلدية أنيقة، إلى جانب سويتر وردي اللون مناسب مع الحذاء الذي ارتدته ذو الكعب العالي.

وحملت النجمة العالمية حقيبة جلدية سوداء متناسقة مع ملابسها في يديها، كما حرصت على ارتداء كمامة سوداء لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد. فيما ارتدى أليكس رودريجيز بدلة رمادية قميص أبيض ناصع وبدون ربطة عنق مع زوج من الأحذية الجلدية السوداء.