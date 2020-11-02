شكرا لقرائتكم خبر عن درة بعد كتب كتابها: ما جمعه الله فى الحب لا يفرقه إنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة التونسية درة، اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، فى مدينة الجونة، وتطل درة بفستان من تصميم زهير مراد، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

وشاركت الفنانة درة جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

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