شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكبار للمسرح.. سميحة أيوب وحسين فهمى وعزت العلايلى وسماح أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الفترة الحالية عودة لعدد كبير من النجوم الكبار للمسرح فعلي خشبة المسرح القومي تجري حاليا بروفات العمل المسرحي "مورستان " للمخرج الكبير سمير العصفوري عن مسرحية للكاتب الكبير الراحل سعد الدين وهبة تحمل اسم "بير السلم" والمسرحية تشهد عودة لنجمة المسرح وسيدته الاولي الفنان القديرة سميحة أيوب.

وقالت سميحة أيوب لـ"الخليج 365": عودتي للمسرح جاءت بسبب المخرج الكبير سمير العصفوري الذي تحمست جدا لمسرحيته "مورستان" فهو مخرج كبير ومن أهم مخرجي المسرح المصري ، كما أنني لدي تشوق للوقوف علي خشبة المسرح القومي والمسرحية بها تمازج الأجيال فمعنا الفنان الكبير اشرف عبدالغفور والفنان سماح أنور والفنان أحمد سلامة وفريق عمل من النجوم الجدد أمثال رامي الطمباري وعلي كمالو وفتحي سعد .



عودة الكبار في المسرح

وأشارت سيدة المسرح: دائما في الفن المصري تتواصل الأجيال ويتم نقل خبرات النجوم الكبار للنجوم الصاعدين وهذه ظاهرة متكررة عبر الأجيال عندما بدأت المسرح وجدت نجوما كبار بجواري على خشبته واستفدت منهم وتعلمت الكثير ولذلك لابد للكبار أن يكون لهم تواجد دائم في المسرح لنقل خبرات السنين للأجيال الجديدة .

مسرحية "بير السلم" التي كتبها سعد الدين وهبه تدور حول عائلة الشبراوى، ذلك الرجل الغنى صاحب الثروة، الذى أصيب فجأة بشلل ألزمه الفراش، فلم يعد قادرا على الحركة، أو الكلام، لكنه يستطيع متابعة من حوله ولكن ابنه يستولي علي ثروته وتستمر أحداث المسرحية في صراع حول التركة بين الاشقاء ليصبح الصراع كما تقدمه المسرحية، صراعًا فلسفيًا، بين الوهم والحقيقة وبين الواقع والحلم ، ولكن المخرج سمير العصفوري يقدم المسرحية برؤية جديدة فقد أعاد كتابتها من جديد مع الفنان أيمن أسماعيل وتم تغيير اسمها من " بير السلم " إلي "مورستان".



سماح انور

كما يعود علي خشبة المسرح القومي في عمل آخر يعاد إنتاجه وعرضه في احتفالية 100 سنة مسرح وهي مسرحية " أهلا يا بكوات " للنجمين حسين فهمي وعزت العلايلي وتعرض تلك المسرحية لمناسبتين معا كما أكد مدير المسرح القومي الفنان إيهاب فهمي وهما : مناسبة الاحتفال بـ 100 سنة مسرح قومي والتي سيعاد خلالها عرض روائع الاعمال المسرحية علي مدار 100 سنة للخلف ومنها مسرحية " اهلا يا بكوات " التي قدمها المسرح القومي منذ اكثر من 30 سنة وهناك خطة لأكثر من عمل مسرحي ناجح سيعاد عرضه والمناسبة الأخرى هي تابين الفنان الكبير الراحل محمود ياسين الذي انتجت تلك المسرحية في عهده وستعرض عدة أيام فقط علي خشبة المسرح القومي بعد انتهاء عرض مسرحية " مورستان " .

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حسين فهمي

مسرحية "أهلا يا بكوات" ترجعنا قرنين من الزمان من خلال بطليها اللذان يفكران فى تنبيه الناس إلى المستقبل، لكنهما يختلفان؛ فأحدهما يتكيف مع الماضى ويجنى من ذلك المال والنفوذ لدى مراد بك (الوالى)، أما الآخر فيمضى فى محاولاته رغم دخوله السجن، والمسرحية لا تتوقف عند هذا الحد فمصير الاثنين يلتقى فى النهاية، وقد حققت نجاحًا عند عرضها وهى من بطولة الفنان حسين فهمى (برهان) والفنان عزت العلايلى (محمود).

يعود أيضا النجم محمد صبحي لتقديم مسرحية جديدة علي مسرحه بمدينة سنبل بعد توقف عرضه الأخير " أنا والنحلة والدبور " فيقدم مسرحية " عيلة اتعملها بلوك " بمشاركة النجمة القديرة سميرة عبدالعزيز وفريق عمله سماح السعيد وندي ماهر وميرنا زكري وعبدالرحيم حسن .