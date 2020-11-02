شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو من عقد قران درة وهانى سعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع انستجرام فيديو من عقد قران الفنانة درة والمهندس المعمارى هانى سعد، وظهرت درة وهي تلتقط الصور مع زوجها وهى في قمة سعادتها كما تبادلا الدبل في اليد.
واحتفلت الفنانة درة، اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وأطلت درة بفستان من تصميم زهير مراد، فى حفل اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.
وشاركت الفنانة درة جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".
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