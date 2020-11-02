شكرا لقرائتكم خبر عن درة عروس 2020.. شاهد أجمل صور لها مع زوجها هانى سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة درة، اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وأطلت درة بفستان من تصميم زهير مراد، فى حفل اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

يذكر أن هانى سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص فى مجال الهندسة المعمارية، وشاركت الفنانة درة جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".





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