شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تهنئ درة بحفل زفافها: حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة التونسية لطيفة، صديقتها وزميلتها الفنانة التونسية درة بعد عقد قرانها قبل انطلاق مراسم حفل زفافها على المهندس المعمارى هانى سعد، قائلة، "حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كان المفروض نكون معاك لكن قدر الله ماشاء فعل الف مبروك ".





واحتفلت الفنانة درة، اليوم الاثنين، بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وتطل درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

وشاركت الفنانة درة جمهورها بصور من كتب الكتاب عبر حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

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