شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز "الرجل المثالي" فى أحدث ظهور له مع صديقته ألكسندرا جرانت فى برلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمي كيانو ريفز، برفقه صديقته ألكسندرا جرانت، أثناء سيرهما في شوارع برلين في ألمانيا، تزامناً مع تصوير أحداث فيلمه الجديد Matrix 4، المقرر عرضه في مايو 2021 بدور العرض السينمائي بعد توقف دام لاكثر من 17 عاماً على طرح الجزء الأخير من سلسلة الأكشن الشهيرة.

ووصفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، النجم العالمي صاحب الـ 56 عاماً، بلقب "الرجل المثالي"، بعد ظهوره وهو يحمل حقائب التسوق التي ظهرت بشكل كبير، وتسير بجواره صديقته صاحبة الـ 47 عاماً.

وكانت قد صحيفة الديلي ميل البريطانية، صوراً للنجم صاحب الـ 56 عاماً وهو يقبل صديقته صاحبة الشعر الرمادي في شوارع مدينة برلين اثناء توصيله لمقر الفندق الذي يصور فيه فيلمه المقبل، وظهر ريفز وهو حليق الرأس وفي طريقه إلى موقع التصوير ومصطحباً بعض الحقائب.

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ويضم الجزء الجديد من الفيلم عدد كبير من الممثلين، على رأسهم الممثل العالمي كيانو ريفز، وجادا بينكيت سميث، ونيل باتريك هاريس، ويحي عبد المتين، وجيسيكا هينويك وجوناثان جروف، في ظل غياب الممثل العالمي هوجو ويفينج الذي لعب دور العميل "سميث".

وبحسب صحيفة entertainment فإن الفيلم الجديد من السلسلة الشهيرة The Matrix سيعرض يوم 21 مايو عام 2021، وسيحل الجزء الرابع من فيلم John Wick، فى نفس الأسبوع فى آخر مايو من نفس العام ليكون الأسبوع حافل بأفلام النجم العالمى كيانو ريفز.

وانتهى الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بالحرب الكبرى التى خاضها البشر ضد الآلات والتى نجح فى نهايتها "ريفز" الذى يجسد شخصية نيو فى حسمها بالتغلب على الآلات بعد التحكم بقوته واستخدام العالم الحقيقى فى وقف تدفق الآلات على عالم البشر.