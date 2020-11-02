خاص.. تعرف على شخصيات مصطفى خاطر وحمدي الميرغني في "مطبعة هرم"

رنا صلاح الدين - يستعد الفنانين مصطفى خاطر وحمدي الميرغني لبدء تصوير فيلمهم الجديد، الذي يحمل عنوان "مطبعة هرم"، والذي يتعاونون فيه مع المخرج سامح عبدالعزيز، حيث حدد فريق عمل الفيلم موعد بداية تصوير أولى مشاهده، على أن يكون السبت المقبل.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره داخل فريق عمل الفيلم، أن مصطفى خاطر سيظهر في خلال أحداثه بشخصية مهندس بترول.

وأضافت مصادرنا وأكدت أن حمدي الميرغني سيظهر في الأحداث بشخصية مهندس كمبيوتر، وتجمعه صداقة بمصطفى خاطر، ومع مرور الأحداث يتعرضان للعديد من المواقف الكوميدية.

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وبالرغم من إن فريق عمل فيلم "مطبعة هرم" سيبدأ تصويره يوم السبت المقبل، إلا أنه يواجه أزمة لم يتم حلها حتى الأن، وهي عدم الإستقرار على الفنانة التي ستقوم بالبطولة النسائية له، مشيرين إلى أنه تم ترشيح أكثر من فنانة خلال الفترة الماضية، ولكنهم اعتذروا جميعا، وكانت من بين هؤلاء الفنانات أسماء أبو اليزيد، وهو الأمر الذي جعل فريق عمل الفيلم يقوم بترشيح عدد أخر من الفنانات، في إنتظار موافقة أيا ممن تم ترشيحهم حتى يتم التعاقد معها لتبدأ على الفور في تصوير دورها بالأحداث، وذلك بصرف النظر عن تعاقد الفنانة هنادي مهنى للمشاركة في احداثه، حيث أنها تجسد أحد الأدوار النسائية في العمل وليس دور البطلة الرئيسية.

والفيلم كان من المفترض أن يبدأ فريق عمله تصويره في مطلع شهر أكتوبر الماضي، إلا إنه أجل لأكثر من سبب، من بينها إعتذار الفنان علي ربيع على القيام ببطولته، حيث كان مرشحا له في بداية الأمر، إلا أن إنشغاله بمسرحيته "صباحية مباركة يا عريس" التي تعرض حاليا جعلته يعتذر عن الفيلم، وجاء بديلا له الفنان مصطفى خاطر.

"مطبعة هرم" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانين مصطفى خاطر وحمدي الميرغني كلا من الفنانين، بيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وصبري فواز، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وهنادي هاني مهنى، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج راني مسحال.