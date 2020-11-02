صور.. درة تعلن زواجها في الجونة: ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفناة التونسية درة، عقد قرانها، الاثنين، بمدينة الجونة المصرية بمحافظة البحر الأحمر، على المهندس المعماري المصري هانى سعد.

وقالت درة، المقيمة بمصر، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر".



وأضافت: "شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وأطلت درة بفستان من تصميم زهير مراد، وتم عقد القران فى حفل اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

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وهاني سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص فى مجال الهندسة المعمارية، ليصبح من الأسماء اللامعة محليا وعالميا.



