شانين دوهيرتي تعيش شعوراً عظيماً وهي تخوض معركة ضد سرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:44 مساءً - أكدت الممثلة الأمريكية شانين دوهيرتي البالغة من العمر"49 عاماً" بطلة مسلسل "المسحورات" الشهير ،ومسلسل "بيفرلي هيلر" 90210"، أنها لا تتفق مع معظم الناس الذين يرون أن الإصابة بالسرطان بمثابة حكم بالإعدام، منوهة بأنها استمرت في العمل بالتمثيل رغم معرفتها بتطور حالتها،وفقاً لما ذكره موقع "ياهو انترتينمنت" ،ومواقع أخرى.

وقالت شانين دوهيرتي في مقابلة مع زميلتها وصديقتها المقربة سارة ميشيل جيلار"43 عاماً"، يوم الأربعاء 28 أكتوبر- تشرين الأول الماضي، إن البعض ينظر إليها على أنها امرأة ميتة تتحرك منذ أعلنت إصابتها بسرطان الثدي عام 2015، وينبغي أن يودعوها قبل الرحيل، مشيرة إلى أنها مصرّة على الحركة والعمل والحياة حتى آخر ثانية في عمرها رغم استمرار تلقيها العلاج للشفاء منه وخوضها معركة ضد السرطان في المرحلة الرابعة، وتود أن تبث رسالة أمل لمعجبيها في كل مكان.

وقالت:"هناك الكثير من الناس في العالم يمكنهم اللجوء للصلاة ،وأنا أشعر بإحساس رائع عندما أفعل ذلك،كما أنه لديّ فريق طبي رائع يقف ورائي".

وأضافت شانين دوهيرتي:" أنها ما زالت تشعر بالقوة والصحة والسعادة، وتقدر كل مَن يسأل عن صحتها،وممتنة لصلوات معجبيها من أجل شفائها، من دون تخمين أو توقعات، ومن الممكن أن تعيش حياة أطول من بعض الأصحاء الآن".

شانين دوهيرتي وزميلتها سارة ميشيل جيلار



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السنوات الخمس ستكون حاسمة في حياتها

وأوضحت شانين دوهيرتي أنها تقدر مشاعر زميلاتها مثل سارة ميشيل جيلار لأنها كانت دوماً خالية من الغيرة والتهديد والحسد، بل كن يشجعن بعضهن في التمثيل والحياة.

يشار إلى أن شانين دوهيرتي أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي لأول مرة عام 2015،وبعد صراع معه لمدة عامين،أعلنت إنها في هدنة معه،لكن لم تتوقف عن الشعور بالقلق قليلاً من احتمال عودته إليها مرة ثانية،وقالت في تصريح سابق لها: أن السنوات الخمس ستكون حاسمة في حياتها.





أعلنت شانين دوهيرتي إصابتها بسرطان الثدي للمرة الثانية



وللأسف أعلنت شانين دوهيرتي في فبراير – شباط 2020 الجاري تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الرابعة للمرة الثانية،واعترفت إنها كانت مرتبكة وغير سعيدة بإعلانها ذلك،لكنها اليوم تشعر بإحساس عظيم بالقوة والتفاؤل،وواثقة بأن السرطان ليس حكماً بالإعدام إطلاقاً.