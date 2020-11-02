سعره يتجاوز الـ50 ألف جنيه..شاهد فستان زفاف درة

أعلنت الممثلة التونسية درة اليوم الأثنين عقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، واختارت فستانا من تصميم اللبناني زهير مراد.

وجاء الفستان من مجموعة ما قبل خريف 2020 للأزياء الجاهزة لزهير

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مراد، ووصل سعره إلى 3205 دولارًا، مايعادل أكثر من 50 ألف جنيه.

يذكر أن هاني سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام

1980، تخصص في مجال الهندسة المعمارية؛ ليصبح أحد أهم الأسماء اللامعة محليا وعالميا، إذ أثبت جدارة وكفاءة واسعة في تنفيذ مشروعات هامة وكبرى منحته شهرة في مجاله، حتى اتخذه جيل الشباب كقدوة لقصة نجاح عصامية، حققها عبر مشوار ليس بهين.