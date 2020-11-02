أعلنت الممثلة التونسية درة اليوم الأثنين عقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، واختارت فستانا من تصميم اللبناني زهير مراد.
وجاء الفستان من مجموعة ما قبل خريف 2020 للأزياء الجاهزة لزهير
يذكر أن هاني سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام1980، تخصص في مجال الهندسة المعمارية؛ ليصبح أحد أهم الأسماء اللامعة محليا وعالميا، إذ أثبت جدارة وكفاءة واسعة في تنفيذ مشروعات هامة وكبرى منحته شهرة في مجاله، حتى اتخذه جيل الشباب كقدوة لقصة نجاح عصامية، حققها عبر مشوار ليس بهين.
كانت هذه تفاصيل خبر سعره يتجاوز الـ50 ألف جنيه..شاهد فستان زفاف درة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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