كارمن سليمان ومي فاروق والعطافي على مسرح النافورة .. 3 نوفمبر

يقام ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الدورة 29 ، حفلًا في الثامنة مساء الثلاثاء 3 نوفمبر على مسرح النافورة، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، بمشاركة كل من المطربين كارمن سليمان، ومي فاروق، وأمجد العطافي، وعازف الأكورديون وائل النجار.

وتتوالى جلسات المؤتمر البحثي المصاحب، حيث يناقش محور الآفاق المستقبلية لتعليم الموسيقى العربية في جلستين الأولى تبدأ في العاشرة صباحاً، بحضور الدكتورة حنان أبو المجد (مصر) مقرراً، الدكتور محمد المصمودي (تونس)، الدكتور هشام شرف (العراق)، الباحثة

ريم كيروز (لبنان)، الباحث هاني البدري (مصر)، الدكتور مصطفى الشريف (السودان).

وتبدأ الجلسة الثانية في الثانية عشرة ونصف ظهراً بحضور كل من الدكتورة شيرين عبد اللطيف (مصر) مقرراً، الباحثة ابتهال محمد عنب (مصر)، الدكتور نبيل الدارس (الأردن)، الباحث خالد الجمل (تونس)، الباحثة ياري بسام النمري (الأردن)، الباحثة أسماء الماجد (تونس/الإمارات).