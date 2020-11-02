يقام ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الدورة 29 ، حفلًا في الثامنة مساء الثلاثاء 3 نوفمبر على مسرح النافورة، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، بمشاركة كل من المطربين كارمن سليمان، ومي فاروق، وأمجد العطافي، وعازف الأكورديون وائل النجار.
وتتوالى جلسات المؤتمر البحثي المصاحب، حيث يناقش محور الآفاق المستقبلية لتعليم الموسيقى العربية في جلستين الأولى تبدأ في العاشرة صباحاً، بحضور الدكتورة حنان أبو المجد (مصر) مقرراً، الدكتور محمد المصمودي (تونس)، الدكتور هشام شرف (العراق)، الباحثةريم كيروز (لبنان)، الباحث هاني البدري (مصر)، الدكتور مصطفى الشريف (السودان).
وتبدأ الجلسة الثانية في الثانية عشرة ونصف ظهراً بحضور كل من الدكتورة شيرين عبد اللطيف (مصر) مقرراً، الباحثة ابتهال محمد عنب (مصر)، الدكتور نبيل الدارس (الأردن)، الباحث خالد الجمل (تونس)، الباحثة ياري بسام النمري (الأردن)، الباحثة أسماء الماجد (تونس/الإمارات).
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان ومي فاروق والعطافي على مسرح النافورة .. 3 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.