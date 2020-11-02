أحمد يونس يطالب الجمهور بالدعاء لوالدته

طلب الإعلامي أحمد يونس من متابعية علي مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء لوالدته بالشفاء العاجل، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل حرج. تدهور حالتها الصحية بشكل حرج. وغرد يونس عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر -Twitte " قائلاً: "أمي في ساعات حرجة غيبوبة تامة من تلات أيام اسألكم الدعاء". على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر -Twitte " قائلاً: "أمي في ساعات حرجة غيبوبة تامة من تلات أيام اسألكم الدعاء".

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