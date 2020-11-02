فن ومشاهير

خالد الصاوي يعتذر لآباء وأمهات السينما المصرية

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تقدم النجم خالد الصاوي بعد منحه جائزة الإبداع الفني بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بالاعتذر لنسيانه بعض أسماء النجوم خلال تكريمه.

 

غرد الصاوي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر -Twitter" قائلاً : "أعتذر

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بشدة لكل من أغفلت اسمه من آباء وأمهات السينما المصرية الحالية مثل صلاح السعدني و نبيلة عبيد وغيرهما رغم أنهم مدونون بالورقة التي قرأت منها ولكن العتب عالنظر والله بالذات على المسرح بلا نظارة قراءة".

 

يذكر أن الفنان خالد الصاوي قد أهدى الجائزة للعديد من نجوم الفن، واصفا إياهم بآباء وأمهات السينما حتى الآن، وهم: لبنى عبد العزيز، حسين فهمي، نجلاء فتحي، ميرفت أمين، شهيرة، بوسي، عادل إمام، سمير غانم، سمير صبري، يحيى الفخراني، محيي إسماعيل.

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