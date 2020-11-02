صور..كواليس قصة الحب التي جمعت درة بـ هاني سعد

تحتفل الفنانة درة بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، وذلك مساء اليوم، في احتفال بسيط في مدينة الجونة.

ظهرت علاقتهما لمتابعيهما في مطلع العام الجاري، عندما علق "هاني" بـ "أحبك" على إحدى منشوراتها الخاصة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، لتجيبه بـ "أنا أيضاً أحبك".

والذي أكد ارتباطهما هي وجود درة في السيارة الخاصة بـ هاني" في الصورة الخاصة بمنشورها،

حيث ألتقيا للمرة الأاولى في عيد ميلادها ومن بعدها جمعت الصدفة بينهما في أكثر من لقاء ، حتى الاعتراف العلني بحبهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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هاني سعد هو مهندس معماري، يمتلك شركة Hany Saad innovations للتصميمات الداخلية والديكورات، والتي تعد واحدة من أهم الشركات المعامرية في مصر.

وقد بدأ سعد عمله في هذا

المجال منذ عام 2003، وشارك في تصميم عدد من المشاريع الهامة، أحدثهم عدد من التصاميم المعمارية في مدينة العلمين، وتضم شركته أكثر من 500 موظفاً.

وكان لـ سعد زيجة سابقة نتج عنها طفلين "ولد وبنت"، لكنها لم تستمر طويلاً، ومن المعروف عن علاقته القوية بعدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أمير كرارة، أحمد السقا، أحمد حلمي، خالد سليم.

تمت مراسم الزفاف في مدينة الجونة ، بحضور أصدقائهما من نجوم الفن ورجال المجتمع، وظهرت بفستان أبيض بسيط من تصميم اللبناني زهير مراد.