نشرت الفنانة درة التونسية، صور من حفل زفافها على المهندس هاني سعد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت درة على صور زفافها بكلمات رومانسية قائلة:"ماجمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات
تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر ، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".
تمت مراسم الزفاف في مدينة الجونة ، بحضور أصدقائهما من نجوم الفن ورجال المجتمع، وظهرت بفستان أبيض بسيط من تصميم اللبناني زهير مراد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..الصور الأولى لزفاف الفنانة درة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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