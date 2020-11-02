شاهد..الصور الأولى لزفاف الفنانة درة

نشرت الفنانة درة التونسية، صور من حفل زفافها على المهندس هاني سعد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت درة على صور زفافها بكلمات رومانسية قائلة:"ما

جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحاتتمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر ، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

تمت مراسم الزفاف في مدينة الجونة ، بحضور أصدقائهما من نجوم الفن ورجال المجتمع، وظهرت بفستان أبيض بسيط من تصميم اللبناني زهير مراد.

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