"روح أليفة" يمثل مصر في مهرجان Chauri Chaur

أعلن القائمون على Chauri Chaura International Film Festival (CCGKP)عن اختيار فيلم "روح أليفة" للعرض الرسمي بالمهرجان الدولي الذي يقام في الهند.
ويعد هذا نجاحًا جديدًا للفيلم القصير الذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير "خاص بالحيوانات" ضمن مهرجان Golden Bridge İstanbul Short Film Festival بتركيا، كما وصل إلى النهائيات بمهرجان أفلام أوروبا الشرقيةالمقام برومانيا، كما وصل الفيلم إلى التصفيات النصف نهائية بمهرجان جوائز الفيلم السويدي، كما تم اختياره أيضًا للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان مونتريال ومهرجان الأناضول الدولي ومهرجان First-Time Filmmaker الذي يقام في لندن ، كما سيعرض الفيلم في Lisbon Film Rendezvous بالبرتغال في يونيو المقبل.
ويدور الفيلم حول حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة، ويذكر أن أحداث الفيلم تم تصويرها في يوم واحد، بطولة الفنانة الشابة نسمة نور الدين، إخراج ومونتاج محمد سرحان، كتابة وإنتاج نسمة نور الدين وعلي قطب، تصوير كريم دياب، وقامت برسم البوستر الخاص بالفيلم الفنانة سما عبد الرحمن.
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