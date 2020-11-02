الخميس..حفل فريق "كايروكي" في مدينة الشيخ زايد

يستعد الفريق الغنائي الشهير "كايروكي"، لحفله الغنائي في مدينة الشيخ زايد، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية في عدد من مسارح مصر.
يقام الحفل يوم الخميس القادم، الموافق 5 نوفمبر، في إحدى المنتزهات الكبرى في مدينة الشيخ زايد، وتم نفاد تذاكرالحفل بعد أيام قليلة من طرحها، حيث شهدت اقبال شرائي ضخم فورطرحها، ويعتبر أول حفل غنائي جماهيري للفريق بعد توقف كامل أنشطتهم الفنية بسبب جائحة كورونا.
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كان آخر ألبوم غنائي لـ "كاريوكي"، منخلال ألبوم أبناء البطةالسوداء، الذي طرح العام الماضي، ويجل نجاح جماهيري ضخم، وضم 8 أغاني، منهم"كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وحصص نجاه جماهيري ضخم ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، بالإضافةإلى بعض المنصات الموسيقية الشهيرة.
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