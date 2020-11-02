نادين نسيب نجيم بفيديو عن “هالوين”: “عشت الدور”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 13 دقيقة

بمناسبة “الهالوين”، نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو لها بـ”فيلتر” من وحي المناسبة. وكتبت معلقتاً على الفيديو: “حطيت الفلتر عشت الدور بس حلو ما بعرف لمين هيدا الفلتر بس كتير حلو للهالوين”.

وبعد فترة من التشويق، كشفت نادين نسيب نجيم أخيراً عن الفلتر الجديد الذي أطلقته على إنستغرام، وهي فكرة راودتها بعد إنفجار بيروت و كثرة إستخدامها الفلاتر لتغطية أثار الندوب على وجهها من الإصابة، ويتميز الفلتر بالحفاظ على الملامح كما هي مثل الشامة والعينين مع ميزة الايلاينر.

وشاركت نادين بعدها مجموعة من المقاطع وهي تضع الفلتر وعلقت على أحدها: “فلتر الخاص فيي “ميوز” صار رسمياً جاهز فيكم تجربوه وتعطوني رأيكم متأكدة رح تطلعوا قتتتتتلللل، حلوين أكتر ما انتوا حلوين كتير متحمسة شوف صوركم”.

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ورغم أن تلك الفلاتر جميلة، إلا أنها كانت تفقد ملامحها ولا تشبه نفسها، لذلك قررت إيجاد فلتر خاص بها، مع الحفاظ على ملامح تتميز بها كالشامة والعينين.

ولفتت نجيم إلى أنّ الفلتر يليق بكل الوجوه، ويحتوي على “الايلانر” وهي لديها مشكلة في وضعه، لذلك الفلتر جعلها تشعر بالراحة لأنّها أحياناً تكون متعبة، وتضطر إلى أن تطل على المتابعين دون مكياج، فتلجأ إلى استخدام الفلتر.

الفلتر وبعد إطلاقه الساعة الثامنة من مساء أمس، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وقام عدد كبير من الفتيات باستخدامه، ونشرن مقاطع الفيديو، وأرفق عدد كبير من المتابعات الفيديو بـ”هاشتاغ”: “#نادين نجيم البنت الأجمل عربياً”، فيما علّق البعض أنّ “السماء تمطر نادين نجيم”.