تراند اليوم : فستان جرئ يتيح لـ “لقاء الخميسي” الكشف عن خبياها – إتفرج

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي باطلالة صيفية بفستان ابيض مكشوف و علقت قائلة : : احساس بديع لما تُتاح فرصة مقابلة مبدعين سينمائيين من مختلف دول العالم والفُرجة على افلام من ثقافات مختلفة تتيح لينا معرفة شركائنا على الارض من مختلف الاجناس واللغات عن طريق لغة السينما”.

واضافت : ” لغة السينما والفن هي طريقة التواصل والحُب والمودة والابداع والصدق ، شكرا مهرجان الجونه لاتاحة الفرصة للحضور للتواصل الانساني والسينمائي ، شكرا للمجهودات العظيمة والتنظيم والاجراءات الاحترازية في ظل جائحة شلت حركة العالم “، مضيفة : “شكرا لكل اللحظات البديعة” .

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل “سكر زيادة”، المستوحى من المسلسل الشهير “The golden girls”، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

“سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.